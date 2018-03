Renzi: Balzerani? Problema è perchè sia già fuori

Roma, 22 mar. - "Vorrei esprimere una parola di affetto, prima che di solidarietà, alle donne e a gli uomini che hanno avuto in famiglia caduti per mano terrorista. Sono indegne le parole che sono state espresse in questi giorni che pure avrebbero dovuto essere dedicati alla memoria. Mi riferisco alla ex brigatista rossa che parla dei 'fasti del quarantennale', dopo essere stata una di quelle che ha rapito Aldo Moro. Il problema non è il diritto di parola, ma perché una persona del genere è già fuori". E' quanto afferma Matteo Renzi nella sua Enews.

"Mi riferisco a chi ha imbrattato i luoghi della memoria con frasi inneggianti alle Brigate Rosse o slogan come 'Marco Biagi non pedala più'. Pedala ancora Biagi. Pedala nei nostri cuori e nelle battaglie dell`Italia civile. Pedala per chi non si rassegna a vedere i cattivi maestri di ieri ergersi a esempi o profeti di oggi" conclude Renzi.