Anzaldi(Pd):quale partito italiano è cliente Cambridge Analytica?

Roma, 22 mar. - "A quale partito italiano si riferisce Cambridge Analytica sul suo sito? Come negli Usa e, molto probabilmente, nel referendum sulla Brexit, anche in Italia i processi democratici sono stati alterati e spinti nella direzione voluta dai suoi clienti? E in che modo il partito di cui parla Cambridge Analytica ha beneficiato del suo aiuto?". Lo scrive su Facebook Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico.

"E' certo - spiega - che Cambridge Analytica abbia applicato i suoi metodi di manipolazione del consenso anche in Italia. E' la stessa agenzia a riconoscerlo: 'Nel 2012 - si legge sul sito - Cambridge Analytica ha condotto un progetto di ricerca a favore di un rinascente partito italiano, che aveva avuto successo negli anni 80. Utilizzando il metodo Target Audience Analysis, Cambridge Analytica ha svolto ricerche su membri correnti e passati, a proposito di potenziali simpatizzanti per sviluppare una riorganizzazione strategica che andasse incontro ai bisogni di entrambe le tipologie. La struttura organizzativa flessibile e moderna impressa dalla riforma suggerita da Cambridge Analytica ha permesso al partito di andare al di là delle aspettative iniziali in un momento di turbolenza della politica italiana'. Le domande poste dalla vicenda dallo scandalo Cambridge Analytica sono molte. E bene ha fatto il governo italiano a porre la questione della manipolazione del consenso attraverso i social network in sede Ue. Il problema rimane comunque sul tavolo. Gli italiani, l'Europa, il mondo intero hanno diritto di sapere fino in fondo che cosa è successo ieri e anche quello che continua a succedere oggi. Il quadro conferma che uno degli strumenti per far luce sulla vicenda sia una commissione d'inchiesta parlamentare. Allo stesso tempo, la Farnesina potrebbe attivarsi per raccogliere informazioni con gli omologhi dei paesi interessati. E anche ringraziare i direttori e i giornalisti che, con il loro lavoro, hanno fatto venire a galla le pericolosissime trame dell'azienda inglese e posto presupposti per conservare la democrazia come l'abbiamo conosciuta fino a oggi".

"Per com'è al momento, il sistema è del tutto inadeguato a reagire a minacce come quelle portate da Cambridge Analytica. Se non fosse stato per un "pentito", l'azienda avrebbe continuato a manipolare il voto in decine di paesi del mondo indisturbata. Ora abbiamo l'occasione per evitare che succeda ancora. E non possiamo non sfruttarla", conclude.