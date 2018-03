Renzi cita proverbio: credono averci seppellito ma noi siamo semi

Roma, 22 mar. - Matteo Renzi cita a conclusione della sua Enews "un tweet interessante di Luigi Marattin che mostra come le tasse sono davvero scese. E oggi i numeri Inps vedono il lavoro continuare a crescere in Italia. Mi auguro che chi verrà dopo di noi possa fare meglio di noi. Ma negare i risultati di questi anni è impossibile".

"Avanti, amici. Ricevo tante vostre bellissime email. In una di queste c`era un bellissimo proverbio sudamericano 'Credevano di averci seppellito e non sapevano che noi eravamo semi'. Molto calzante, non vi sembra?", conclude.