Camere,Stefania Craxi(Fi):no veti persone,confronto su criteri

Roma, 22 mar. - "In tutto questo turbinio di posizionamenti e dichiarazioni, in cui vi sono anche dialoghi che si scoprono monologhi, nonché salite e discese 'ardite' dall'Aventino, solo una cosa non può essere accettabile: la presunta superiorità morale di chi pratica maldestramente il 'gioco dei veti', senza ilrispetto delle regole del diritto e della persona. È questo uno sport indecoroso, indegno di uno Stato di diritto, che non dovrebbe essere praticatoda chi ambisce alla guida delle Istituzioni democratiche". Lo ha affermato in una dichiarazione la senatrice Fi Stefania Craxi.

"Il gioco dei puri - ha aggiunto- ha nel tempo epiloghi troppo noti ed assai scontati per poterappassionare. Ma sebbene la disponibilità e la responsabilità di Forza Italia edel centrodestra è tale da accettare d'imbastire ancora una volta nuoveinterlocuzioni, credo sia più che necessario evidenziare che eventuali riserve debbano interessare criteri e metodi, non già persone dietro cui celare magari riservee disegni di altra natura".