Camere, Renzi: proposta tocca a M5s-destra, saranno in grado?

Roma, 22 mar. - "Quanto alla linea politica, mi pare che nel Pd siamo tutti d`accordo sullo stare all`opposizione. Hanno vinto loro, tocca a loro: il Movimento Cinque Stelle è risultato il primo partito. Il Centrodestra è risultata la prima coalizione. Tocca a loro. Noi saremo seri e faremo un`opposizione intelligente. Ma tocca a loro. Tocca a loro fare proposte per le cariche istituzionali, tocca a loro fare il Governo, tocca a loro dare risposte agli italiani. Adesso devono solo dimostrare di essere in grado. Lo saranno?". E' quanto scrive Matteo Renzi nella sua Enews.

"Quanto a me. Ogni giorno sono tirato in ballo per tutto. Dalla creazione di una corrente alla creazione di un nuovo partito. Da come farò il senatore a come gioco a tennis. Le ricostruzioni si sprecano e quasi sempre sono fasulle. Io voglio solo onorare l`impegno preso con chi ci ha votato, facendo del mio meglio. E vi chiedo una mano, come sempre", conclude.