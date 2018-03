Facebook perde più del 2% in una giornata volatile a Wall Street

New York, 22 mar. - Facebook si prepara a chiudere una nuova seduta in rosso, dopo una giornata di alti e bassi. Lo scandalo sull'uso dei dati di 50 milioni di utenti del social network fatto da Cambridge Analytica non appare concluso. E sembra che a Wall Street le parole dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg non abbiano avuto alcun effetto. Il titolo continua a fare fatica, con perdite di più del 2%.

Ieri il gruppo era riuscito a chiudere in rialzo, dopo due giorni di fila di sell-off che avevano fatto perdere in tutto 50 miliardi di capitalizzazione di mercato. Wall Street attende segnali chiari di un cambiamento di direzione sulla gestione dei dati e vuole avere segnali chiari sia dal gruppo che dagli utenti, che potrebbero aver perso ancor di più fiducia nel social.

I politici alla Camera hanno fatto sapere che Facebook non ha dato risposte chiare alle domande sul suo coinvolgimento nello scandalo di Cambridge Analytica e che per questo vogliono che Zuckerberg testimoni sotto giuramento davanti a una commissione parlamentare.