Francia, Sarkozy si difende: nessun elemento nuovo contro di me

Parigi, 22 mar. - Ospite questa sera di TF1, la prima rete tv privata francese, l'ex presidente Nicolas Sarkozy ha assicurato che "non è stato prodotto alcuno elemento nuovo" contro di lui da parte dell'accusa. Da ieri Sarkozy è formalmente indagato nell'inchiesta per i finaziamenti illeciti dalla Libia durante la campagna elettorale 2007. "Fino ad allora non aveva conoscenza di alcun elemento poiché non potevo avere accesso al dossier", ha spiegato l'ex presidente, aggiungendo di aver risposto alle domande degli inquirenti "senza mai aver avuto un istante di difficoltà". (fonte afp)