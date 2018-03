Casini: Grillo? Spero prenda tutti i pregi della Dc senza difetti

Roma, 22 mar. - "Auspico che Grillo possa prendere tutti i pregi della Democrazia Cristiana senza i difetti, perché amo l`Italia e se Grillo avverte che vada recuperato qualcosa del grande patrimonio della cultura politica democristiana, ben venga. Temo non sia così semplice e resto di opinioni avverse". Lo ha detto Pierferdinando Casini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Qualcuno ha parlato di `rivoluzione senza ghigliottina`. Non so se sia così, ma di sicuro ci sono elementi di discontinuità profonda. Anche nel `94 c`erano alcuni elementi di discontinuità ma Berlusconi non era certo alieno al sistema, anzi veniva da lì - ha concluso -. Oggi i 5 Stelle hanno portato una rivoluzione politica attraverso la rete e ciò che accade a destra, a guida Salvini, ci deve far riflettere".