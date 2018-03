Roma, 22 mar. - "Io penso che potrà essere una legislatura molto rapida perché nessuno di coloro che ha vinto queste elezioni, Salvini e Di Maio, è in grado di formare un governo autonomamente... In alternativa, ci dev`essere un armistizio, perché nessuno può imporre un programma con il 30% dei voti. C`è bisogno di una composizione parlamentare per evitare nuove elezioni che producano un nuovo risultato di stallo". Lo ha detto Pierferdinando Casini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.