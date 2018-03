Tusk: discusso con leader Ue di tutela dati personali e web tax -2

Bruxelles, 22 mar. - Quanto alla situazione economica, discussa dai leader con il presidente della Bce Mario Draghi, "la situazione è buona, ma ciò non significa - ha osservato Tusk - che tutti i nostri problemi siano risolti. Dobbiamo evitare il protezionismo, a livello mondiale. E' un grande rischio per l'occupazione, non solo in Europa. E questo riguardo il dialogo con gli Usa è cruciale".

Inoltre, ha continuato il presidente del Consiglio europeo, "dobbiamo preparare il nostro mercato unico per il futuro: per questo i leader hanno chiesto alla Commissione di presentare entro dicembre un rapporto sull'attuazione delle strategie per il mercato unico sull'Unione digitale, l'Unione del mercato dei capitali e l'Unione energetica", un processo che "dovrebbe concludersi prima delle prossime elezioni europee".

Sulla proposta di web tax, infine "abbiamo avuto una discussione franca", ha riferito ancora Tusk. "L'economia digitale è una sfida per i nostri sistemi fiscali. La discussione ha confermato la volontà di tutti i leader di lavorare ulteriormente verso una soluzione efficace ed equa. Torneremo sulla questione in giugno: nel frattempo - ha concluso - i ministri inizieranno a lavorare sulle proposte della Commissione europea".