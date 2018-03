Tusk: discusso con leader Ue di tutela dati personali e web tax

Bruxelles, 22 mar. - I capi di Stato e di governo dell'Ue hanno discusso, durante il Consiglio europeo oggi a Bruxelles, soprattutto di protezione dei dati personali, della situazione economica, con i rischi di un ritorno del protezionismo, e della proposta di tassazione degli introiti delle grandi piattaforme digitali, presentata solo ieri dalla Commissione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, durante la conferenza stampa alla fine della prima sessione del vertice, stasera a Bruxelles.

Il Consiglio continua in serata con la cena di lavoro, in cui verranno discussi i rapporti con la Turchia e con la Russia, con riferimento alla vicenda dell'ex spia russa e di sua figlia ridotte in fin di vita a Salisbury, e poi le relazioni commerciali con gli Usa, in attesa che venga confermata ufficialmente la notizia del pomeriggio secondo cui l'Amministrazione Trump, come si sperava, non applicherà all'Ue, ma solo alla Cina, i nuovi dazi sull'acciaio e l'alluminio.

"Abbiamo discusso - ha riferito Tusk - dei recenti sviluppi riguardanti Facebook e Cambridge Analytica. E' chiaro a tutti i leader che la privacy dei cittadini e i dati personali dei cittadini devono essere protetti in pieno. Prendiamo questa cosa molto seriamente. Le leggi nazionali e comunitarie devono essere rispettate e applicate".

