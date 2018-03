Parigi, 22 mar. - Indagato nell'inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti dalla Libia durante la campagna elettorale del 2007, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy non potrà adesso recarsi in quattro paesi, uno dei quali la Libia. I giudici gli hanno anche vietato di incontrare 9 protagonisti della vicenda, fra i quali due suoi fedelissimi: Claude Guéant e Brice Hortefeux. Secondo fonti vicine alle indagini, a Sarkozy è vietato andare in Egitto, Tunisia e Sudafrica. (fonte afp)