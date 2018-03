Roma, 22 mar. - Al via negli uffici della sala Tatarella di Montecitorio, l'incontro tra i capigruppo sul nodo delle forze politiche. Per i 5stelle ci sono Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per Fi Renato Brunetta e Paolo Romani, per il Pd Maurizio Martina e Lorenzo Guerini, per la Lega Massimiliano Fedriga e Gian Marco Centinaio, per Fdi Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Fabio Rampelli. A rappresentare Leu c'è Pietro Grasso.