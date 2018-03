Trump: dazi per 60 miliardi alla Cina, negoziati aperti... -2

New York, 22 mar. - Ma Trump ha parlato anche dell'Europa, che per ora non è stata presa di mira. Parlando di Unione europea, la notizia è un'altra: "Abbiamo appena iniziato i negoziati con l'Unione Europea perchè in un certo senso hanno escluso il nostro paese, ponendo delle barriere commerciali. Possono fare scambi con noi ma noi non possiamo con loro. Non è giusto", ha detto Trump. Ma sembra che Bruxelles debba prendere sul serio i negoziati che l'amministrazione Usa sta portando avanti per arrivare a un accordo più favorevole per gli Stati Uniti.

Intanto il rappresentante del Commercio americano Robert Lighthizer ha detto che l'Ue sarà esclusa dai dazi sull'alluminio e sull'acciaio, insieme a Brasile, Argentina, Corea del Sud, Canada e Messico. Ma questo non vuol dire che in futuro, se Trump non avrà i risultati che si aspetta, non possa imporre provvedimenti e restrizioni all'Europa. Trump ha detto che nel complesso gli Stati Uniti hanno 800 miliardi di dollari di deficit commerciale a livello globale.

A Wall Street i colossi tecnologici cinesi continuano in rosso: Alibaba perde il 4,4%, la conglomerata Tencent il 5%, il motore di ricerca Baidu il 4,3%. Un crollo molto più alto rispetto ai tech americani: Amazon perde l'1,3% e Alphabet il 2,3%. Infine anche i gruppi americani che producono acciaio e alluminio perdono terreno. Il mercato infatti crede che alla fine la maggior parte dei produttori internazionali non pagherà i dazi e questo non salverà certo i colossi Usa che Trump ha promesso di aiutare.