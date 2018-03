Trump: dazi per 60 miliardi alla Cina, negoziati aperti con Ue

New York, 22 mar. - Sembra che Donald Trump abbia una strategia attraverso la quale ridisegnare il rapporti commerciali degli Stati Uniti nel mondo. Imporre dazi (a volte solo minacciare di farlo) per spingere i paesi ad aprire nuovi negoziati con Washington. Il presidente americano ha firmato il "primo di tanti" provvedimenti per ristabilire l'equilibrio in una bilancia commerciale, che per lui, è totalmente a sfavore degli Usa.

Trump ha firmato un memorandum con cui gli Stati Uniti stabiliscono dazi per circa 60 miliardi di dollari su oltre 100 prodotti cinesi. "Riusciremo a trovare migliori accordi commerciali - ha detto Trump alla Casa Bianca - ma per ora dobbiamo prendere un provvedimento. Abbiamo un deficit commerciale di 504 miliardi di dollari o, dipende da come lo calcoliamo, di 375 miliardi con la Cina. Si tratta del più grande deficit commerciale nella storia del mondo. Il più grande della storia dell'umanità abbiano un enorme debito di proprietà intellettuali".

La Cina, poche ore prima che Trump confermasse il provvedimento, ha pubblicato una nota, sostenendo di essere pronta a difendersi. "Ci opponiamo fermamente all'unilateralismo e al protezionismo degli Stati Uniti", si legge nella nota in cui Pechino sostiene che "prenderà tutte le misure necessarie per difendere in modo convinto i propri diritti e interessi legittimi". Una guerra commerciale in arrivo? Su questo punto ha rassicurato il segretario al Commercio, Wilbur Ross, ricordando che non ci sarà alcuna guerra con la Cina e che le ritorsioni cinesi non sono "la fine del mondo".

