YouTube vieta i video che promuovono vendita e costruzione armi

New York, 22 mar. - YouTube ha annunciato che, dal prossimo mese, vieterà i video che promuovono la vendita e la costruzione di armi da fuoco e dei loro accessori sulla sua piattaforma. Il servizio di video-streaming, di proprietà di Google, ha sviluppato le nuove regole in collaborazione con alcuni esperti del settore negli ultimi quattro mesi. In precedenza, YouTube aveva vietato i video che insegnavano i trucchi per rendere più letali le armi.

YouTube era stata criticata dopo la strage di Parkland, in Florida, per la diffusione sulla sua piattaforma di un video complottista in cui si sosteneva, ovviamente senza prove, che l'attentato fosse in realtà una messa in scena degli attivisti di sinistra e le vittime nient'altro che attori. Video che era salito in cima alla classifica dei più visti e poi eliminato.