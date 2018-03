Fisco, online guida su incentivi per attrazione capitale umano

Roma, 22 mar. - Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, lavoratori "impatriati" e nuovi residenti. Sono i destinatari della nuova guida del Fisco disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate. La pubblicazione "spiega, grazie anche a tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia".

"Dopo una breve sezione introduttiva - sottolinea l'agenzia fiscale - la guida illustra nel dettaglio come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi". Il vademecum, inoltre, "chiarisce in cosa consistono concretamente gli incentivi per docenti e ricercatori e per gli 'impatriati' oltre alle modalità per fruirne".