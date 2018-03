Sgarbi: tornare presto a elezioni con Berlusconi candidato

Roma, 22 mar. - "Dal momento che il M5S ha ottenuto il 32 per cento e' evidente che il 68 per cento degli italiani - cioe' una ampia maggioranza - non li vuole al governo e che,essendo incompatibili con qualunque alleanza, per rispettare la democrazia occorre tornare a votare con risultati certamenti diversi, perche' l'8 marzo e' iniziato il processo di riabilitazione di Berlusconi che potra' quindi essere entro breve votato non come idea ma come candidato, partecipando materialmente alla campagna elettorale". Lo ha affermato in una dichiarazione Vittorio Sgarbi.

"Il mio impegno - ha proseguitio- sara' di ricostituire il gruppo "Rinascimento" contro l'ignoranza che e' il primo ostacolo al buon governo. Esorto quindi tutti i parlamentari di Forza Italia a non accettare alcun compromesso governativo che li porterebbe ad essere subordinati alle decisioni della Lega e dei 5Stelle. Inaccettabili, perche' provenienti da componenti politiche contrapposte. L'unica soluzione e' potenziare l'alleanza che ha avuto la piu' alta percentuale di voti dei cittadini.E l'unico obiettivo deve essere,con Berlusconi candidato, senza illusioni e senza finzioni, tornare al voto.