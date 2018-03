Martina al Pd:per noi momento delicato,lavoro unitario e plurale

Roma, 22 mar. - "Vorrei riflettere insieme su come condurre insieme il nostro lavoro. Non mi sfugge che stiamo dentro un passaggio anche per il nostro partito molto delicato. Dovete farvi carico e dobbiamo farci carico di un lavoro unitario e plurale, consapevoli della delicatezza del momento che stiamo vivendo. Siamo nelle condizioni di ripartire di rilanciare, di fare battaglie in parlamento su questioni decisive per gli italiani". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina parlando ai nuovi gruppi parlamentari del Pd. "Buon lavoro a tutti, per le responsabilità che dovremmo prenderci, per il lavoro che dovremo fare, in una legislatura molto delicata dopo il voto del 4 marzo", ha aggiunto.