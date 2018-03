Camere, Martina al Pd:"vediamo se stasera ci sarà passo avanti"

Roma, 22 mar. - "Noi abbiamo sempre detto che siamo interessati a un confronto aperto dove tutte le forze politiche possano partecipare. In questi giorni sono state seguite altre vie". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina parlando durante la riunione dei nuovi gruppi Dem a Camera e Senato nell'auletta dei gruppi. "Il metodo seguito da centrodestra e Cinque stelle ha bloccato la situazione - ha sottolineato -. In questo gioco tattico alcuni soggetti hanno giocato più parti in commedia e credo sia giusto ribadire la posizione che noi abbiamo mantenuto e che manterrei anche nelle prossime ore, cioè quella di partecipare a un confronto che coinvolga tutti, fatto in maniera trasparente e non con soluzioni precostituite".

"Questa sera avremo un ulteriore appuntamento per impostare un lavoro utile, io spero con un nuovo metodo. Noi ci andremo. Capiremo se c`è volontà di costruire un passo in avanti oppure no. Decideremo sulla base degli elementi che avremo come operare", ha aggiunto.