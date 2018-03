Roma, 22 mar. - In America Latina, dove Enel opera con 47 compagnie, "il processo di consolidamento è in corso e il nostro obiettivo è operare con 30 compagnie. Operare con meno di 30 compagnie in Sud America credo non sia possibile". Lo ha detto Francesco Starace, Ad di Enel, rispondendo, nel corso della presentazione dei conti 2017 del gruppo Enel, a una domanda sul processo di consolidamento infragruppo di Enel in Sud America.