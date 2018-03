Russiagate: Trump ancora pronto a interrogatorio con Mueller

New York, 22 mar. - Il presidente americano è ancora pronto a farsi interrogare dal procuratore speciale che si sta occupando dell'inchiesta sul cosiddetto Russiagate. "Sì, mi piacerebbe", ha detto Donald Trump ai giornalisti che gli avevano chiesto se intendeva testimoniare di fronte a Robert Mueller, a capo dell'inchiesta volta a fare luce sull'interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali Usa e sulla potenziale collusione tra la campagna Trump e Mosca.

Le sue parole, pronunciate a margine dell'evento in cui ha annunciato nuovi dazi sulle importazioni annue dalla Cina in Usa per circa 60 miliardi di dollari, seguono indiscrezioni secondo cui il suo avvocato numero uno dedicato al Russiagate ha rassegnato le dimissioni. Si tratta di John Dowd, contrario all'interrogatorio e che nel fine settimana scorso aveva criticato apertamente Mueller.