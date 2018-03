Londra, 22 mar. - Il sergente Nick Bailey è stato dimesso questo pomeriggio dall'ospedale dove era stato ricoverato poiché esposto all'attacco con un agente nervino avvenuto a Salisbury all'inizio del mese contro la ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia. Questi ultimi due sono ancora ricoverati in condizioni critiche ma stabili, riferisce la Bbc. "La mia vita non sarà mai più la stessa", ha detto l'agente lasciando l'ospedale.