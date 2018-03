Tim: il 4 maggio assemblea azionisti per nuovo cda -2

Roma, 22 mar. - Il cda di Tim si era riunito per esaminare la richiesta di integrazione dell'agenda dei lavori dell'assemblea, già convocata per il 24 aprile, formulata dall'azionista Elliott. Ma con le dimissioni di otto consiglieri e la convocazione dei soci il 4 maggio per il rinnovo integrale del board è stata "superata la richiesta di Elliott di integrazione dell'agenda dei lavori assembleari".

Il consiglio di amministrazione, spiega la società, "non ha proceduto all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile (relativa alla revoca e alla sostituzione dei consiglieri de Puyfontaine, Crèpin, Herzog, Jones, Philippe e Recchi, che alla data saranno tutti dimissionari e cessati)".