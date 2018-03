Camere, Damiano, per presidenze serve metodo più inclusivo

Roma, 22 mar. - "La discussione in corso per la definizione dei presidenti delle Camere mette in luce più veti e contraddizioni che convergenze: Di Maio ha ribadito che il candidato del centrodestra, Romani, è invotabile per il Movimento 5 Stelle". Lo ha affermato l'ex ministro Pd Cesare Damiano.

"Se la strada per le presidenze è stretta - ha proseguito- immaginiamo quanto sarà difficile quella di un accordo di Governo. L'importante è che qualcuno non scarichi le responsabilità sul Pd: sarebbe ridicolo. Per quanto riguarda, invece, il Partito Democratico, il passo che adesso si deve compiere è quello delle presidenze e degli uffici di presidenza dei gruppi, ed, eventualmente, delle vicepresidenze delle Camere. Mi auguro che nelle scelte si adotti un metodo inclusivo e unitario, a differenza di quello che è successo per le liste: vale la pena ricordare che i parlamentari delle minoranze erano oltre 120 nella passata legislatura".

"Oggi sono rimasti in 12 tra Camera e senato: anche matematicamente parlando, una vera e propria decimazione. È dunque indispensabile un cambio di passo", ha concluso Damiano.