Oltre mezzo milione manifestanti contro Macron in tutta la Francia

Parigi, 22 mar. - Circa mezzo milione di persone sono scese in piazza oggi in Francia per manifestare contro la politica economica del presidente Emmanuel Macron e per difendere i servizi pubblici.

"Oltre 500.000" manifestanti - secondo la CGT, la principale federazione sindacale francese - hanno voluto difendere il servizio pubblico, lo status dei funzionari e quello dei ferrovieri, categorie alle quali si sono associati gli studenti, i pensionati, gli avvocati e il personale dei servizi sanitari.

La Confederazione del pubblico impiego ha registrato "picchi fino ad oltre il 60% di adesioni allo sciopero in alcuni settori professionali". La CGT Ferrovieri ha parlato di "oltre 25.000 persone" al corteo nazionale dei ferrovieri a Parigi.

Secondo la prefettura della capitale erano 35mila in totale i manifestanti che hanno preso parte ai due cortei parigini. (fonte afp)