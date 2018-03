Camere,Napolitano: il mio ricordo più forte è il giugno 1992...

Roma, 22 mar. - "Affronterò questo ennesimo appuntamento con il massimo possibile di serenità come ho sempre fatto assumendomi il carico di un consenso che spero ci sia sulle linee generali di ciò che dirò". Lo afferma il presidente emerito e senatore a vita Giorgio Napolitano in un'intervista esclusiva a Senato Tv riferendosi all'appuntamento di domani quando presiederà l'assemblea del Senato che dovrà eleggere il nuovo presidente di Palazzo Madama.

"Qual è il mio ricordo più forte? Senza alcun dubbio - risponde - quel giorno del mese di giugno del 1992 in cui, succedendo a Oscar Luigi Scalfaro come presidente della Camera, ricorderà che si era all'indomani della terribile strage di Capaci, del massacro di Giovanni Falcone e della sua scorta, fu lo stesso Scalfaro a essere eletto presidente della Repubblica e io gli succedetti, con il voto della maggioranza dei membri della Camera, alla presidenza della Camera. E' quello senz'altro il ricordo più importante, che non posso cancellare, di un'esperienza parlamentare che ha abbracciato 10 legislature nel Parlamento repubblicano e ha abbracciato più legislature nel Parlamento europeo".