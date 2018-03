Povertà, Cisl: importante approvazione piano programmatico

Roma, 22 mar. - "E' importante l'approvazione del piano programmatico per il potenziamento dei servizi sociali connessi con il Rei poiché questi ultimi sono fondamentali per sostenere i percorsi d'inclusione socio lavorativi delle famiglie beneficiarie in povertà". Così il segretario confederale della Cisl, Giovanna Ventura, commenta il via libera al piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

"Si tratta di livelli essenziali verso i quali - sottolinea - sono state dedicate risorse strutturali che cresceranno nel prossimo triennio. La distribuzione di tali risorse nel piano terrà anche conto delle diversità e dei bisogni presenti nelle varie regioni. Sarà particolarmente importante che le risorse vengano adeguatamente impiegate negli ambiti territoriali per garantire la presa in carico ed un progetto personalizzato anche attraverso il potenziamento di adeguate figure professionali come gli assistenti sociali e l'approvazione del piano costituisce il primo passo in tal senso. Attendiamo ora quanto prima la definizione e l'approvazione dei piani regionali che dovrebbero essere elaborati con il coinvolgimento delle parti sociali e del terzo settore".