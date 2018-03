Tim, De Puyfontaine: dimissioni Cda atto di responsabilità -2

Roma, 22 mar. - "Nella veste di Presidente di TIM e nell'interesse di tutti gli azionisti, voglio affrancare il Consiglio dal clima di incertezza che si è creato - ha dichiarato De Puyfontaine - e che distoglie l'attenzione da quello che è la nostra priorità, cioè la rapida realizzazione del piano strategico DigiTIM. Un piano che il Consiglio ha votato all'unonimità e che è stato accolto con ampio sostegno dalla comunità finanziaria e in generale dai nostri stakeholder".

"Accettare oggi le dimissioni di 8 Consiglieri è un concreto atto di responsabilità - ha aggiunto - In un'assemblea generale già convocata per il prossimo 4 maggio, infatti, gli azionisti potranno scegliere rapidamente un Consiglio rinnovato, rispetto a votare su modifiche parziali come richiesto da Elliott".

Il Presidente di Tim ha sottolineato che "nell'assemblea del 4 maggio ciascun azionista avrà l'opportunità di scegliere tra un piano industriale capace di creare valore di lungo periodo e un programma di ingegneria finaziaria di breve periodo".

"Confermo il mio impegno a favore del proqetto di trasformazione di TIM e sono convinto che questa decisione darà ulteriore stabilità e sostegno al nostro AD Amos Genish e alla sua squadra, permettendogli di creare valore per tutti i nostri stakeholder".