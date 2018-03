Sanità, Meloni: italiani devono potersi curare dove vogliono

Roma, 22 mar. - "Secondo il Giornale un provvedimento in arrivo nella Conferenza Stato-Regioni vieterebbe a un malato, anche grave, di curarsi in una regione diversa da quella di residenza. Ma di cosa stiamo parlando? Un malato di tumore secondo Gentiloni deve avere chances diverse di guarire in base alla regione di nascita? Se questa è ancora una nazione, e per Fratelli d'Italia lo è, allora gli italiani sono tutti uguali e si curano dove ritengono sia meglio per la loro salute". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Se si vuole combattere il fenomeno del turismo sanitario - ha proseguito- allora si lavori per rendere la sanità efficiente in tutte le regioni allo stesso modo. L'incapacità di chi governa non ricada su persone innocenti. Denunceremo a tutti i livelli questo scempio e siamo pronti a batterci per impedirne l'approvazione".