Lavoro, Cisl: crescono assunzioni stabili ma dato da monitorare

Roma, 22 mar. - "La notizia è che dopo sette mesi, a gennaio 2018 torna ad essere positivo il saldo dei contratti a tempo indeterminato, con 70.000 assunzioni stabili in più, pur se continuano a crescere in misura maggiore i contratti a termine". Lo dichiara il segretario confederale della Cisl, Gigi Petteni.

"Come spiega lo stesso osservatorio Inps sul precariato - continua - l`incremento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei rapporti a termine è dovuto ai nuovi sgravi introdotti dalla legge di bilancio 2018 per le assunzioni di giovani sotto i 35 anni al primo contratto a tempo indeterminato che, insieme con una ripresa economica che si va consolidando, hanno evidentemente incoraggiato le imprese ad investire in assunzioni stabili. Non è possibile, dai dati presentati, comprendere se anche il bonus Sud, rivolto non solo ai giovani, ma a tutti i lavoratori, abbia avuto effetti. Contemporaneamente l`Inps fornisce anche il dato sugli ammortizzatori sociali, con un balzo in avanti delle domande di disoccupazione di gennaio, che risentono della stagionalità, essendo relative in buona parte a rapporti a termine conclusi in dicembre, ma che comunque preoccupano".

Secondo Petteni "è singolare la fiammata delle ore di cassa integrazione, dopo oltre due anni di forte riduzione, ma è in parte dovuta alla possibilità di spesa delle risorse residue per la cassa in deroga. Bisognerà monitorare attentamente il mercato del lavoro nei prossimi mesi, perché le tendenze si vedono nel medio-lungo periodo, sperando che possa migliorare il forte squilibrio che si era determinato nel corso dell`ultimo anno tra lavoro stabile e lavoro a termine. Certamente non è da abbandonare la scelta che fa costare il lavoro stabile meno del lavoro a termine".