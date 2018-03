Ferrero, fatturato consolidato in crescita dell'1,5 per cento

Torino, 22 mar. - Il Gruppo Ferrero ha approvato il bilancio consolidato al 31 agosto 2017 con un fatturato di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del + 1,5% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato un fatturato consolidato di 10,3 miliardi di Euro.

Il Gruppo ha sostenuto l'espansione della propria capacità produttiva, con investimenti totali di 744 milioni di euro (rispetto ai 631 milioni di euro dell'anno precedente). Sull'ammontare totale degli investimenti la parte più significativa è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (660 milioni di euro rispetto a 552 milioni di euro dell'anno precedente) principalmente in Italia, Germania, Polonia, Canada e Lussemburgo.

Durante l'anno fiscale 2016/2017 il Gruppo ha anche completato l'acquisizione da 1-800-Flowers.com Inc di Fannie May Confections Brands Inc. e dei marchi di cioccolato di Harry London.

L'organico al 31 agosto 2017 ammontava a 34.543 dipendenti, in aumento rispetto ai 32.990 al 31 agosto 2016.