Antitrust: indagine su gara Consip sicurezza luoghi di lavoro

Roma, 22 mar. - L'Antitrust avvia un'indagine su una gara Consip su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per una possibile intesa anticoncorrenziale tra i principali operatori del mercato. Lo comunica l'authority dopo aver deciso l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Com Metodi, Deloitte Consulting, Sintesi, Adecco Formazione, Archè, Csa Team, Nier Ingegneria, Projit, Igeam, Igeamed, Igeam Academy, Sti, Exitone e Informa "per accertare se abbiano posto in essere una intesa in violazione dell'articolo 101 del Tfue nella fornitura dei servizi integrati di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Queste società, in particolare, "avrebbero coordinato il proprio comportamento nella presentazione delle offerte di partecipazione alla gara indetta dalla Consip nel dicembre 2015 per la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni (quarta edizione), al fine di ripartirsi i servizi oggetto di procedura".

Il 21 marzo, i funzionari dell'Autorità, "con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di alcune delle società interessate". Il procedimento si concluderà entro il 30 giugno 2019.