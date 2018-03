Ross (Commercio Usa): questo è l'inizio di un lungo processo

New York, 22 mar. - Proteggere le nostre proprietà intellettuali è molto importante. Siamo all'inizio di un lungo processo che alla fine porterà a dei negoziati". Lo ha detto il segretario al Commercio, Wilbur Ross, in una intervista a Cnbc pochi minuti dopo che il presidente Donald Trump ha firmato un provvedimento che impone dazi per 60 miliardi di dollari su un centinaio di prodotti cinesi. "Non credo che stiamo per iniziare una guerra commerciale", ha detto Ross sostenendo che la strategia di Trump è chiara: spingere gli altri Paesi a firmare accordi migliori per gli Stati Uniti. Secondo quanto detto dal presidente americano gli Usa hanno un deficit commerciale di 800 miliardi di dollari a livello globale.