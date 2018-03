Camere,Serracchiani(Pd):azzeramento beffa Fi su presidenza Friuli

Roma, 22 mar. -"A giochi azzerati e con la Lega che si rimette a trattare con tutti, pare che Forza Italia abbia avuto fretta a fidarsi di Salvini. Quando a Roma hanno spartito le presidenze di Camera e Senato e, a caduta, la candidatura in Friuli Venezia Giulia, i forzisti non hanno pensato che lungo la strada lo scenario potrebbe cambiare, e loro ritrovarsi con un palmo di naso". Lo ha affermato in una dichiarazione Debora Serracchiani, presidente uscente del Friuli Venezia Giulia e deputata Pd.