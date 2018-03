Bce, De Guindos nominato dai leader Ue vicepresidente istituto

Bruxelles, 22 mar. - L'ex ministro spagnolo delle Finanze, Luis de Guindos, è stato nominato vicepresidente della Banca centrale europea, per un mandato di otto anni non rinnovabile, dai leader dell'Ue, durante il Consiglo europeo in corso a Bruxelles.

De Guindos sostituirà l'attuale vicepresidente, il portoghese Vítor Constâncio, a partire dal primo giugno 2018. La decisione dei leader è stata presa, su raccomandazione dell'Ecofin del 20 febbraio scorso, dopo il parere consultivo favorevole del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della Bce.