Trump: barriere Ue su Usa ingiuste. Iniziati negoziati con Ue

New York, 22 mar. - "Abbiamo appena iniziato a negoziare con l'Unione Europea perché in un certo sento hanno escluso il nostro paese ponendo delle barriere commerciali. Possono fare scambi con noi ma noi non possiamo con loro. Non è giusto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando dalla Casa Bianca nuovi dazi per circa "60 miliardi di dollari" su un centinaio di prodotti cinesi.

Trump, firmando il memorandum, ha detto che sarà il "primo di molti". Solo questa mattina fonti media sostenevano che per ora l'Unione europea non sarà coinvolta dai dazi sull'alluminio e sull'acciaio, ma che poi la questione sarà chiarita alla fine dei negoziati. "Molti paesi ci hanno chiesto di negoziare, perché non voglio pagare i dazi", ha continuato Trump.