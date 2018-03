Roma, 22 mar. - Il gruppo di Forza italia al Senato conferma la candidatura di Paolo Romani alla presidenza di palazzo Madama. Il presidente uscente dei senatori azzurri ha riunito tutti i neoeletti per fare il punto sulla situazione e il gruppo compatto gli ha confermato piena fiducia(accompagnata da un applauso) in vista delle elezioni che prenderanno il via domani. All'incontro, oltre agli esordienti, ha preso parte lo stato maggiore del gruppo.