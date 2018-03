Camera Usa approva il budget da 1.300 miliardi, testo al Senato

New York, 22 mar. - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la proposta di budget da 1.300 miliardi di dollari, frutto del compromesso di ieri tra i leader democratici e repubblicani, con 256 voti a favore e 167 contrari. Il Senato comincerà immediatamente l'esame della proposta, che dovrebbe essere approvata entro domani per evitare il terzo shutdown - ovvero la chiusura delle attività non essenziali del governo - dell'anno.

La legge permetterà di finanziare il governo fino alla fine dell'anno fiscale (30 settembre) e comprende un aumento di 80 miliardi di dollari per le spese da destinare alla difesa.