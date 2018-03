Camere,Boldrini(Leu): presidenti di garanzia e almeno una donna

Roma, 22 mar. - "Il mio successore? Non mi azzardo a dire un nome, servirebbe una figura di garanzia. Sarebbe brutto che tutte le cariche istituzionali fossero rappresentate da uomini, quindi una donna tra camera e senato, per come la vorrei io, ci vorrebbe". Lo dice Laura Boldrini, presidente uscente della Camera e deputata LeU, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"E poi - ha aggiunto a Rai Radio1 la Boldrini - ci vorrebbe una persona che non facesse confusione tra il ruolo politico e quello istituzionale. Sarebbe un errore imperdonabile usare la presidenza della Camera per portare avanti un'agenda politica". In queste ore si individua in Roberto Fico il nome giusto per quel ruolo. Come le sembra? "Eviterei di parlarne. Sono nomi che circolano per considerazioni giornalistiche. Nei colloqui che Grasso ha avuto con le forze politiche, inclusi i Cinquestelle, non sono stati fatti nomi. Quelli arrivano sempre all'ultimo momento".