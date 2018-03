Plastica, Ciotti (Corepla) a Codacons: dati riciclo trasparenti

Palermo, 22 mar. - "Compito del Corepla è fare sistema: i dati presentati in modo chiaro e trasparente hanno sempre evidenziato il contributo degli operatori indipendenti". Risponde così Antonello Ciotti, presidente Corepla, da Palermo dove sono in corso le Giornate della Ricerca, al Codacons che ha presentato un esposto alla magistratura di Roma chiedendo di aprire un'indagine sull'attività del Conai e Corepla per verificare il rispetto degli obiettivi minimi fissati dalla normativa vigente in materia di riciclo degli imballaggi in plastica.

"Gli obiettivi di riciclo - spiega Ciotti - previsti dalla normativa ambientale sono obiettivi del Paese. L'obiettivo della direttiva europea è del 22% (non il 26% come scrive Codacons) ed è stato elevato dalla legge nazionale al 26% (non al 27,5% come scrive Codacons). I quantitativi del riciclo indipendente sono conteggiati in modo pienamente legittimo nei risultati complessivi raggiunti. Si tratta di attività nelle quali Corepla non interviene direttamente in quanto il mercato opera già in maniera efficiente".

Ancora, "Corepla si dedica principalmente, come per legge, alla raccolta differenziata domestica che è in costante crescita, finalmente anche nelle regioni del Sud". "Si tratta di una attività estremamente complessa ed onerosa che Corepla svolge al meglio", conclude Ciotti.