Congresso Usa, persa chance di risolvere il problema dei Dreamers

New York, 22 mar. - Il Congresso statunitense ha perso un'altra possibilità per risolvere il problema dei Dreamers. Ieri, i leader repubblicani e democratici hanno raggiunto un accordo sul budget 2018 da 1.300 miliardi di dollari, da cui è totalmente esclusa la questione Daca, ovvero il programma di Barack Obama cancellato dal presidente Donald Trump, che garantiva un permesso biennale e rinnovabile agli immigrati arrivati da bambini nel Paese senza permesso, chiamati Dreamers. La fine del programma è però stata bloccata dai tribunali, lasciando pericolosamente in un limbo gli immigrati; la speranza di molti democratici e delle associazioni per i diritti civili era che si trovasse un'intesa per garantire un futuro certo a persone che vivono negli Stati Uniti da molti anni.

Nel corso dell'ultimo fine settimana, la Casa Bianca aveva offerto un prolungamento di due anni e mezzo del Daca, in cambio di 25 miliardi di dollari per il muro. I democratici avevano respinto l'offerta, affermando di poter accettare il finanziamento del muro solo in cambio di un percorso verso la cittadinanza per i circa 690.000 Dreamers colpiti dalla fine del Daca e altre categorie di immigrati, per un totale di 1,8 milioni di persone. La Casa Bianca, a sua volta, aveva respinto la proposta dei democratici. (segue)