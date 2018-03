Tajani al vertice Ue: non sottovalutare allarme migranti - 2

Bruxelles, 22 mar. - Secondo Tajani. "servono sforzi analoghi a quelli fatti per chiudere la rotta dei Balcani, anche per le altre rotte del Mediterraneo da dove possono arrivare milioni di migranti. Senza una strategia Ue continueremo a gonfiare le vele populiste".

Il Parlamento europeo, ha ricordato, "a larga maggioranza, già a novembre 2017, ha adottato la sua proposta di riforma dell'asilo per renderlo più efficace, equo e solidale. Il Consiglio non può più rimandare una sua presa di posizione, se necessario anche a maggioranza qualificata", e non necessariamente all'unanimità.

Inoltre, "nella sua risoluzione del 14 marzo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, il Parlamento ha chiesto un Piano Marshall per l'Africa per dare speranza a milioni di africani pronti a partire per mancanza di alternative". E vanno anche "finanziati campi di accoglienza per la gestione delle domande di asilo e i rimpatri sotto l'egida dell'Onu", ha detto ancora Tajani ai leader.

Questi, ha concluso rispondendo poi ai giornalisti, "sono segnali importanti che non farebbero sentire sole l'Italia e la Grecia, mentre la Germania non sarebbero più l'unico paese in cui vogliono andare tutti gli immigrati".