Tajani al vertice: non sottovalutare allarme migranti

Bruxelles, 22 mar. - "E' ovvio che vi sia grande interesse per ciò che accadde in Italia" da parte dei capi di Stato e di governo degli altri paesi, al vertice Ue in corso a Bruxelles; "è ovvio che chiedano notizie" sugli sviluppi della situazione politica dopo le elezioni del 4 marzo. Lo ha riferito il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti nella sua conferenza stampa al termine del suo intervento al Consiglio europeo, in corso a Bruxelles.

"Nei colloqui che ho avuto con il presidente francese Macron e con la cancelliera tedesca Merkel, ma anche nel mio intervento al Consiglio europeo, ho sottolineato - ha riferito Tajani - che in Italia per quanto riguarda l'immigrazione c'è un allarme sociale, e che l'Ue non può non far sentire la sua voce attraverso scelte concrete che devono riguardare tutta l'Europa. Ma l'Italia, insieme alla Grecia e, per un altro verso, alla Germania, è il paese che più soffre per la questione migratoria, che non deve essere sottovalutata".

E invece, aveva detto il presidente del Parlamento poco prima ai leader dei Ventotto, "il messaggio che è passato è stato che i Paesi Ue chiudono le proprie le frontiere, puntano i piedi sulla ridistribuzione di poche migliaia di rifugiati, lasciano che tutti gli sbarchi avvengano da noi. Questa narrativa - aveva ricordato - ha condizionato i risultati delle elezioni" in Italia, dove "il dibattito sugli oltre 700.000 immigrati è stato esasperato dall'omicidio di una diciottenne da parte di un gruppo di nigeriani" a Macerata, e "il dramma di questa ragazza è stata la prima notizia nei media a pochi giorni dal voto". (Segue)