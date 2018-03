Piazza Affari ha chiuso in netto calo, Ftse Mib -1,85%

Milano, 22 mar. - Chiusura in netto calo per piazza Affari, come per le principali Borse europee, alla luce anche dell'intonazione decisamente negativa di Wall Street. L'indice Ftse ha lasciato sul terreno l'1,85% % a 22.397,8398 punti, mentre l'All Share è caduto dell'1,93% a 24.599,5703 punti. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali ha terminato in area 127 punti base.

Tra le blue chip, tonfi particolarmente pesanti per Tenaris (-6,12%), StM (-4,79%), Exor (-4,05%) e le controllate Cnh Industrial (-4,01%) e Fca (-3,39%), nonchè per Terna che ha segnato -3,71% a 4,571 euro nel giorno di presentazione dei conti 2017 e del nuovo piano industriale. In marcato rosso anche Saipem (-3,22%), Italgas (-2,68%). Il segno meno ha colpito comunque quasi interamente il paniere Ftse Mib, risparmiando soltanto Mediaset (+0,49%), Campari (+0,49%) e Ynap (+0,05%).

Sul listino completo in profondo rosso Mps: -5,24% a 2,64 euro. A seguito di "alcune illazioni riportate dalla stampa", oggi l'istituto senese ha precisato peraltro che "non sono allo studio operazioni di aumento di capitale e che l'attuazione del piano di ristrutturazione procede secondo le tempistiche previste e già comunicate al mercato".