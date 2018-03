Trump su dazi a Cina: "Avranno un valore di circa 60 miliardi"

New York, 22 mar. - "Riusciremo a trovare migliori accordi commerciali, ma per ora dobbiamo prendere un provvedimento. [...] Abbiamo un deficit commerciale di 504 miliardi di dollari o, dipende da come lo calcoliamo, di 375 miliardi con la Cina. Si tratta del più grande deficit commerciale nella storia del mondo. Il più grande della storia dell'umanità abbiano un enorme debito di proprietà intellettuali". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando dalla Casa Bianca nuovi dazi per circa "60 miliardi di dollari" su un centinaio di prodotti cinesi. La lista dei prodotti coinvolti sarà pubblicata entro i prossimi 15 giorni. Ci saranno anche 30 giorni di tempo per i commenti pubblici.

"Abbiamo parlato con la Cina e aspettiamo cosa succederà, ma per ora firmerò questo provvedimento", ha continuato Trump ricordando che gli Stati Uniti, stanno "negoziando con tutti" gli altri paesi per riuscire a porre fine "a un deficit commerciale di 800 miliardi a livello globale". Trump infine ha detto di aver chiesto alla Cina una riduzione immediata "di 100 miliardi del deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Cina".