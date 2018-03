Roma, 22 mar. - Enel ha chiuso il 2017 con un utile netto consolidato di 3,779 miliardi, in aumento del 47% su base annuale. Lo comunica una nota della società. All'assemblea dei soci verrà proposta la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 0,237 euro per azione (di cui 0,105 euro per azione corrisposti quale acconto a gennaio 2018). Lo comunica una nota della società. (segue)