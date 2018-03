Moro, Napoli: attenzione a fuoco che cova sotto la cenere

Roma, 22 mar. - "Gesti come quello consumato da mani anonime contro la lapide che ricorda l'uccisione della scorta di Aldo Moro non sono semplicemente esecrabili. Ci segnalano la persistenza del fuoco che cova sotto la cenere, di un torrente d'odio che circola ancora in qualche settore della nostra società e che trova protagonisti disposti ad assumersi dei rischi. Non è il terrorismo conosciuto negli anni '70 e '80, è vero, ma è pur sempre un impasto velenoso fatto di oltraggio e irrisione della memoria". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli di Forza Italia.

"L'antipolitica si nutre anche del vuoto della memoria. Non so in quante scuole superiori si sia mai spiegato il periodo terribile vissuto dall'Italia nei 55 giorni che vanno dal 16 marzo al 9 maggio 1978 - ha sottolineato -. Sarebbe utile per il futuro dell'Italia che alle ultime generazioni venisse consegnata una memoria piena e lucida di ciò che ha significato nella storia della Repubblica l'assassinio di Aldo Moro. Questo compito non può essere lasciato a Barbara Balzerani e agli altri brigatisti, mai pentiti, e preoccupati solo di sbianchettare il loro passato. Anche loro sono da annoverare fra i protagonisti dell'antipolitica".