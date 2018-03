Repubblica ceca, 6 morti in esplosione fabbrica chimica

Praga, 22 mar. - Sei persone sono rimaste uccise e altre due ferite nell'esplosione avvenuta in una fabbrica chimica ceca a Kralupy-nad-Vltavou, 30 chilometri a nord di Praga. L'incidente, il più grave dalla nascita della Repubblica ceca, è avvenuto durante dei lavori di pulizia di un serbatoio. "Attualmente la situazione è sotto controllo e non vi è più alcun pericolo", ha dichiarato il portavoce del gruppo ceco Unipetrol controllato dal polacco PKN Orlen.

Il sindaco di Kralupy-nad-Vltavou, Petr Holecek, ha rassicurato la popolazione che non vi sono pericoli: "Non vi è stata alcuna fuga di sostanze tossiche nell'atmosfera", ha detto, "la situazione è sotto controllo, nulla brucia, nulla può esplodere. La vita in città continua come prima". Poco prima il portavoce aveva sottolineato che la salute dei 19mila abitanti di Kralupy-nad-Vltavou "non è minacciata". (fonte afp)