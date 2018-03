New York, 22 mar. - "Ci opponiamo fermamente all'unilateralismo e al protezionismo degli Stati Uniti". Lo si legge in uno nota del ministero del commercio cinese, riportata da Nbc News. La Cina, continua la nota, "prenderà tutte le misure necessarie per difendere in modo convinto i propri diritti e interessi legittimi".